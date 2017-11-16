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    Трехлетнюю Жасмину при падении самолета спас ремень безопасности

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    Трехлетнюю Жасмину при падении самолета спас ремень безопасности

    Трехлетнюю Жасмину при падении самолета спас ремень безопасности

    Трехлетнюю Жасмину при падении самолета спас ремень безопасности

    Девочка выжила при крушении самолета в Хабаровском крае во многом благодаря тому, что была пристегнута ремнем безопасности

    Директора Нельканского аэропорта Евгения Архиноса, который вытащил девочку из-под обломков самолета L-410, представят к награде, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

    Как рассказал глава региона, именно Архинос одним из первых на месте трагедии. Ориентируясь на плач, он «быстро в экстремальных условиях нашел ребенка, хладнокровно его отстегнул, повез его в больницу поселка». Он не знал, что у ребенка повреждения, он «просто его спасал». Отмечалось, что девочка была надежно и правильно пристегнута ремнями безопасности. И это был решающий фактор в том, что она осталась жива, передает РИА Новости.

    Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края: «Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну а дальше — это стечение обстоятельств».

    смотретьКому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410
    Кому обязана жизнью маленькая пассажирка разбившегося L-410
    Ранее жители поселка Нелькан попросили от губернатора посмертно наградить учительницу, которая, по их мнению, закрыла своим телом ребенка и спасла ему жизнь.

    смотретьВыжившую в катастрофе L-410 девочку обследуют нейрохирурги
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    Напомним, накануне утром при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410. На борту было семь человек, выжила только трехлетняя девочка, она летела к бабушке в сопровождении учительницы. С выжившей Жасминой Леонтьевой работают нейрохирурги, которым предстоит подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз — «закрытая черепно-мозговая травма». Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести: вопреки опасениям, она не жалуется на аппетит и иногда даже улыбается.

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