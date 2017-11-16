Пора бросать: Михаил Боярский знает действенный способ расстаться с сигаретами

Международный день отказа от курения, который отмечается сегодня, — повод пересмотреть свои взгляды на пагубную привычку. Число курильщиков в России с принятием антитабачного закона в 2013 году сократилось чуть ли не вдвое. На этом чиновники не планируют останавливаться. В Японии, которая считается одной из самых некурящих стран мира, есть даже отдельные улицы, где дежурит патруль, пресекающий курение на ходу.

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В следующем году будет 10 лет, как в России законодательно начали бороться с курением. Именно тогда, в 2008-м, наша страна присоединилась к рамочной антитабачной конвенции ВОЗ. Нужно было что-то делать. Медики в своих исследованиях обличали табак в новых грехах, в том числе назвали одной из главных причин рака, однако число самих курильщиков росло как никогда.



Виктор Зыков, заместитель заведующего отделением предупреждения факторов рисков Института информатизации и организации здравоохранения Минздрава России: «В середине 80-х у нас потребляли табак мужчины на уровне 46–48%. Через 10 лет, в 1995 году, эта цифра выросла до 50–55%. Еще через 10 лет, в начале 2000-х, насчитывалось 60–65% курильщиков. То есть мы видим увеличение на 10% среди мужчин каждые 10 лет».



Если советские женщины, можно сказать, не курили (5% в 1985 году), то к 2005 году число дымящих дам перевалило за 20%. Объясняется все просто: после распада СССР на рынок пришли транснациональные табачные компании, которые отработанными методами быстро научили курить. Это стало модно. Курили в кино, в музыкальных клипах, с фильтром, без фильтра, тонкие сигареты и с ментолом.



В 2013 году был принят антитабачный закон. Запретили курить в общественных местах. Было много шума, но вместе с двукратным подорожанием сигарет, отсутствием рекламы и прочим это сработало. Россию, конечно, нельзя назвать некурящей страной, больше курят только китайцы и индийцы, но врачи говорят, что динамика положительная. Если на старте, в 2013-ом, курили 40% населения, то сейчас всего 26%, на каждого в среднем приходится 17 сигарет в день.



Минздрав уже подготовил новую программу. Хотят повысить ставки акцизов на табак, ввести экологический налог, запретить господдержку кино, где есть сцены курения, и взяться за прямых конкурентов сигарет.



Около 60% курильщиков хотят расстаться с этой привычкой, но мало кто выдерживает дольше года. Михаил Боярский курит уже больше полувека. Говорит, что в этом есть романтика, он хотел быть похожим на героев любимых книг, а потом и сам стал кумиром, но с сигаретой расстаться не смог, хотя знает, как это сделать.



Михаил Боярский, актер: «Знаете, я пытался, и неоднократно. Мне до конца не удалось, но я знаю способ. Нужно отказаться, допустим, сначала курить дома, потом в машине. Есть у меня страшная привычка — после каждого близкого интимного общения с женщиной я выкуриваю сигарету. Вот так потихоньку и брошу».



Подробности — в репортаже комментатора НТВ Марата Сетдикова.