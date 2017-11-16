В Кирове постояльцев дома престарелых заставляли платить за будущие похороны

Прокуроры разбираются в обстоятельствах скандальной истории, в центре которой оказались постояльцы дома престарелых в Кирове. Там с пенсионеров требовали ежемесячные платежи.

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Проверка в учреждении началась после обращения пожилых людей. По закону, интернат должен забирать не более 75% пенсии. Эти деньги идут на лекарства, питание и обслуживание. Однако клиенты интерната заявили, что на руки получают лишь по 300–600 рублей в месяц. Ревизоры установили, что недавно старикам дали на подпись весьма странный документ. Оказалось, что помимо прочего персонал ежемесячно брал деньги с живых людей на погребение. Корреспондент НТВ Василиса Казакова изучила скандальный прайс-лист.



Кировский дом престарелых. По большей части, здесь проживают люди одинокие или брошенные родственниками. В таких учреждениях у постояльцев одна радость: на оставшуюся часть пенсии купить себе что-нибудь вкусное: конфеты или хороший чай, например. Почему пожилых людей лишили и этой возможности, сейчас выясняют сотрудники прокуратуры. Поводом для проверки стало появление в Интернете любительской видеозаписи, на которой пенсионеры просят узнать, а в чей же кошелек уходят их деньги.



Считать копейки постояльцам интерната пришлось после того, как они подписали договоры, больше похожие на прайс-листы. Дополнительно пенсионеров вынудили оплачивать пользование мягкой мебелью, например (около 200 рублей в месяц). Хотя есть пункты еще более абсурдные, такие как «содействие в получении образования». Какого? А откуда же они знают, говорят пожилые люди. Но 300 рублей ежемесячно платят. Есть и совсем жуткий социальный сбор — 984 рубля на погребение. Взимается, как бы это ни звучало, с еще живых людей, которым и пожаловаться некому. И вот наконец появилась такая возможность.



Елена Степановна рассказывает, как вычеркнула из своего персонального договора те пункты, которые посчитала ненужным. Например, посещение библиотеки: она же инвалид по зрению! Но, сетует пожилая женщина, все равно на перерасчет надеяться бессмысленно.



Елена: «Стирка одежды, чистка одежды — зачеркнуто. Я туда не сдаю. Оказание гигиенических услуг тоже зачеркнули: я моюсь в душе, никаких услуг не получаю».



Но есть в перечне такие пункты, которые у ревизоров вызывают наибольшее недоумение. Пенсионеры оплачивают некие медицинские услуги. Например, консультации специалистов или наблюдение за состоянием здоровья. Но ведь в интернате есть штатные врачи, медсестры, сиделки, все они и так получают зарплаты из бюджета, а старики должны платить даже за «контроль персонала за приемом медикаментов».



Александр Кутергин, руководитель кировского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «Это по содействию по приему лекарств, потому что надо проследить — все прописано четко, каждая услуга. Надо помочь дать лекарство человеку».



Директор дома престарелых, конечно, лукавит, говорят в надзорном ведомстве. Понятно, что это — прямая обязанность медперсонала, а не какая-то сверхъестественная услуга, за которую еще и нужно раскошелиться.



Денис Сухомлин, помощник прокурора Кировской области: «Были выявлены нарушения финансовой дисциплины. После выявления были приняты меры реагирования, в адрес руководства внесены представления. Сейчас они находятся в стадии рассмотрения».



Сейчас ревизорам предстоит подсчитать, насколько рентабельной оказалась бизнес-идея руководства интерната. Сейчас в доме престарелых 500 постояльцев, и каждый, в среднем, платил по договору порядка двух тысяч рублей. Итого — миллион чистой прибыли в месяц. Не исключено, что очень скоро и директору, и бухгалтерам придется рассказать, где же эти деньги, — причем, не только старикам, но и следователям.