В Чите обезвредили ОПГ «Ключевские»: видео

В Чите силовики задержали участников ОПГ «Ключевские» по подозрению в вымогательстве. Спецоперацию провели одновременно по нескольким адресам. В каждой квартире следователи нашли оружие и деньги.

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Чита

Хозяин квартиры, закованный в наручники, делал вид, что не понимает, чем привлек внимание сотрудников полиции и группы захвата. Но как только в его двухкомнатной квартире начинается обыск, все встает на свои места. Винтовка, пистолеты, различная документация и пачки денег, перетянутые резинкой.



Деньги эти принадлежат предпринимателям, которых участники организованной группы обложили данью, уверены сотрудники полиции. Спецоперации одновременно прошли в разных районах Читы. Задержанных шестеро. Как правило, незнакомцы крепкого телосложения под предлогом деловых переговоров встречались с бизнесменами и недвусмысленно давали понять: прибылью впредь придется делиться. Если коммерсант не соглашался на «сделку» сразу, несколько дней его запугивали звонками с угрозами. Обещали расправиться с близкими.



Тучи над ОПГ «Ключевские» сгустились чуть более месяца назад, когда был задержан криминальный авторитет Владислав Тёлкин. Оставаться незамеченным ему удавалось 12 лет. Находясь в международном розыске, он спокойно жил по поддельным документам. Сейчас он дожидается начала суда. Его подельники, на которых завели уголовное дело о вымогательстве, также помещены под стражу.

