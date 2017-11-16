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    Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep от передозировки сняли на видео. США, музыка и музыканты, наркотики и наркомания, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмерть 21-летнего рэпера Lil Peep от передозировки сняли на видео

    Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep от передозировки сняли на видео

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    • Фото: bexeyswan / instagram.com
    Смерть <nobr>21-летнего</nobr> рэпера Lil Peep от передозировки сняли на видео

    Смерть 21-летнего рэпера Lil Peep от передозировки сняли на видео

    Смерть <nobr>21-летнего</nobr> рэпера Lil Peep от передозировки сняли на видео
    • Фото: bexeyswan / instagram.com

      • Друг американского рэп-исполнителя Густава Ара, более известного как Lil Peep, опубликовал в Интернете видео гибели музыканта.

      На записи, которая была сделана в гастрольном автобусе, молодой человек шутит, что его друг тренируется и работает над своими мускулами, а потом показывает рэпера, лежащего с широко открытым ртом.

      Когда молодой человек понял, что рэпер на самом деле умер от передозировки наркотиков, он удалил видеозапись и записал еще один ролик, в котором заявил: «Мой брат только что умер на моих руках», пишет Gossip On This.


      Ранее сегодня сообщалось, что 21-летний рэп-исполнитель Lil Peep скончался от передозировки. В день смерти у него должен был состояться концерт в штате Аризона. За день до гибели музыкант опубликовал фотографию с подписью: «Вы будете любить меня, когда я умру».

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