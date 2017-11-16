В США от передозировки умер 21-летний рэпер Lil Peep

Американский
рэп-исполнитель Lil Peep умер в возрасте 21 года от передозировки наркотиков.
В США скончался рэп-исполнитель Густав Ар, известный под псевдонимом Lil Peep. Как сообщает издание Independent, причиной его смерти стала передозировка наркотиков. Музыканту был 21 год. В день смерти у него должен был состояться концерт в штате Аризона.
Lil Peep считался восходящей звездой в своем жанре. Свой дебютный альбом он выпустил летом 2017 года. В своих композициях он касался темы депрессии, зависимости от наркотиков и психологических проблем.
Сам музыкант не скрывал, что употребляет наркотики. Кроме того, он говорил, что ему были прописаны транквилизаторы. За день до смерти он опубликовал в своем Instagram фотографию с подписью: «Вы будете любить меня, когда я умру».
Lil Peep считался восходящей звездой в своем жанре. Свой дебютный альбом он выпустил летом 2017 года. В своих композициях он касался темы депрессии, зависимости от наркотиков и психологических проблем.
Сам музыкант не скрывал, что употребляет наркотики. Кроме того, он говорил, что ему были прописаны транквилизаторы. За день до смерти он опубликовал в своем Instagram фотографию с подписью: «Вы будете любить меня, когда я умру».
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