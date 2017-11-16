Выжившую при крушении самолета трехлетнюю девочку привезли в Хабаровск

Девочку, которая выжила после падения самолета в
Аяно-Майском районе, в сопровождении медиков самолетом доставили из села Нелькан в Хабаровск.
Ребенка в полете сопровождала бабушка. У девочки — переломом лодыжки и подозрение на черепно-мозговую травму. Пострадавшую везут в хабаровскую краевую клиническую больницу N 2, где есть специалисты и необходимое оборудование для оказания квалифицированной помощи, передает «Интерфакс».
Ранее мать ребенка сообщила, что после того как ее дочь достали из-под обломков самолета, она не проронила ни слова — перестала разговаривать. При этом женщина отметила, что девочка понимает все, что ей говорят.
Напомним, авиакатастрофа произошла днем 15 ноября. Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в селе Нелькан в Аяно-Майском районе. На борту находились семь человек: пять пассажиров, в том числе трехлетняя девочка, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, выжил только ребенок. Причиной трагедии могла стать нехватка топлива.
Ранее мать ребенка сообщила, что после того как ее дочь достали из-под обломков самолета, она не проронила ни слова — перестала разговаривать. При этом женщина отметила, что девочка понимает все, что ей говорят.
Напомним, авиакатастрофа произошла днем 15 ноября. Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в селе Нелькан в Аяно-Майском районе. На борту находились семь человек: пять пассажиров, в том числе трехлетняя девочка, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, выжил только ребенок. Причиной трагедии могла стать нехватка топлива.
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