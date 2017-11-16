На станциях МЦК после Нового года появятся аптеки и кофейни

Шесть станций Московского центрального кольца в 2018 году оборудуют аптеками, а на четырех из них откроются кофейни.
Информация о планах обустройства станций появилась на официальном портале мэра Москвы. Сообщается, уже выбраны арендаторы павильонов на станциях «Деловой центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево» и «Панфиловская», которые начнут работу в 2018 году. На всех этих 6 станциях москвичи и гости города смогут приобрести в аптеках лекарства и средства гигиены.
Кроме того, на станциях «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово» и «Стрешнево» в начале 2018 года заработают кофейни, где можно будет перекусить сэндвичем или супом, а также выпить горячего кофе или лимонада с круассаном.
В следующем году на аукционе будут разыграны еще около 20 площадок под торговлю прессой, мини-офисы мобильных операторов, туристические агентства, небольшие магазины и пункты сервиса, где можно будет сделать ключи и сдать в ремонт обувь. Благодаря пассажиропотоку такие точки могут стать одними из самых посещаемых, ведь ежедневно через станции проходят несколько десятков тысяч человек.
Кроме того, на станциях «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово» и «Стрешнево» в начале 2018 года заработают кофейни, где можно будет перекусить сэндвичем или супом, а также выпить горячего кофе или лимонада с круассаном.
В следующем году на аукционе будут разыграны еще около 20 площадок под торговлю прессой, мини-офисы мобильных операторов, туристические агентства, небольшие магазины и пункты сервиса, где можно будет сделать ключи и сдать в ремонт обувь. Благодаря пассажиропотоку такие точки могут стать одними из самых посещаемых, ведь ежедневно через станции проходят несколько десятков тысяч человек.
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