Депутат Рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий сегодня пригрозил, что уедет в Россию вместе с избравшим его округом Мелитополь. И он такой не один. О том, какие еще территории может потерять Порошенко, узнал репортер НТВ Алексея Петрушко.

К высказываниям националистов на Украине давно уже привыкли. Но последние выходки хлопцев в черном — это уже не крестовый поход против москалей, а самый настоящий вызов Европе.



В годы Великой Отечественной войны Карпатская сечь служила в вермахте, теперь сечевики входят в состав нацгвардии. Сначала они нападали на русские фуры, а сегодня сбиваются в стаи и нападают на украинцев с европейскими корнями.



Венгры и румыны Закарпатья для националистов вообще-то всегда были теми же москалями, только живущими не на Востоке, а на Западе от столицы. Ситуация обострилась с принятием закона об образовании. Киев запретил национальным меньшинствам обучаться на родном языке. И, вроде как, хотел ударить по русским. А разозлил поляков, румын и венгров, готовых теперь чуть ли не аннексировать исторические земли.



Закарпатская область, где проживают 150 тысяч этнических венгров, даже географически всегда была оторвана от остальной страны: одна железная дорога, ближайший аэропорт — за кордоном. И даже часы тут сверяют по времени Будапешта.



О том, что население Закарпатья многонациональное, бросается в глаза сразу: уличные вывески можно встретить на двух, а то и на трех языках — украинском, русском и венгерском. Местные вполне сносно объясняются на русском, а вот на мове зачастую не могут связать двух слов. Даже украинские телеканалы не стыдятся об этом рассказывать в пику новому закону об образовании.



В Киеве заволновались — не решит ли Закарпатье последовать примеру Донбасса? Ведь еще в 1991 году они голосовали за отделение от Украины.



Елена Бойко, журналист: «Достаточно ведь кому-то начать. Венгрия сейчас не идет ни на какие уступки и добивается автономии для Закарпатья. И если только это получиться — то же самое будет в Галичине, в Буковине, где откровенно сейчас висят румынские флаги».



Если все пойдет таким путем, что же останется Украине — девять центральных областей? Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль отверг подобные идеи. Но в Киеве не особенно верят его словам. Москаль получил от Венгрии 65 миллионов евро на развитие Закарпатья — в десять раз больше, чем от правительства Порошенко. Следовательно, кому он будет верен?



Очень может быть, что Венгрия, Польша и Румыния просто ждали удобного момента. Ведь развязать войну под носом у Европы — сродни самоубийству Украины. А ослабить закрученные нацменьшинствам гайки уже не получается.



