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    Сын Юрия Яковлева ставит в Петербурге лесковскую «Воительницу». Санкт-Петербург, литература, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСын Юрия Яковлева ставит в Петербурге лесковскую «Воительницу»

    Сын Юрия Яковлева ставит в Петербурге лесковскую «Воительницу»

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    Сын Юрия Яковлева ставит в Петербурге лесковскую «Воительницу»

    Сын Юрия Яковлева ставит в Петербурге лесковскую «Воительницу»

      Впервые на петербургской сцене появится спектакль по известной повести Николая Лескова.

      Премьеру «Воительницы» в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова готовит Антон Яковлев. Московский режиссер, сын знаменитого актера Юрия Яковлева неожиданно пригласил на главную роль Домны Платоновны молодую актрису БДТ Александру Куликову.

      В ее творческом арсенале на сцене были роли Нины в «Маскараде» и Натальи Петровны в «Месяце в деревне». Для актрисы сложившегося амплуа стало шоком предложение сыграть персонажа, который у Лескова характеризуется меткой фразой «Поперек себя шире». Но эта Домна, как решил режиссер, находится в неком чистилище.

      Антон Яковлев, режиссер-постановщик: «Сам жанр спектакля — фантастический реализм. Я даже посвятил спектакль Евгению Багратионовичу Вахтангову, который, собственно, и придумал этот жанр. Здесь история Домны, но это не сама ее жизнь, а рассказ этих странных персонажей о ее жизни».

      Несмотря на то, что произведения Николая Лескова в принципе ставят редко на драматической сцене, в театре имени Андрея Миронова это уже второй спектакль по произведениям писателя. На этих же подмостках не первый сезон с успехом идет «Грабеж» — ироничный детектив по рассказу Лескова.

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