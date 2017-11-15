Сын Юрия Яковлева ставит в Петербурге лесковскую «Воительницу»

Впервые на петербургской сцене появится спектакль по известной повести Николая Лескова.

Премьеру «Воительницы» в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова готовит Антон Яковлев. Московский режиссер, сын знаменитого актера Юрия Яковлева неожиданно пригласил на главную роль Домны Платоновны молодую актрису БДТ Александру Куликову.



В ее творческом арсенале на сцене были роли Нины в «Маскараде» и Натальи Петровны в «Месяце в деревне». Для актрисы сложившегося амплуа стало шоком предложение сыграть персонажа, который у Лескова характеризуется меткой фразой «Поперек себя шире». Но эта Домна, как решил режиссер, находится в неком чистилище.



Антон Яковлев, режиссер-постановщик: «Сам жанр спектакля — фантастический реализм. Я даже посвятил спектакль Евгению Багратионовичу Вахтангову, который, собственно, и придумал этот жанр. Здесь история Домны, но это не сама ее жизнь, а рассказ этих странных персонажей о ее жизни».



Несмотря на то, что произведения Николая Лескова в принципе ставят редко на драматической сцене, в театре имени Андрея Миронова это уже второй спектакль по произведениям писателя. На этих же подмостках не первый сезон с успехом идет «Грабеж» — ироничный детектив по рассказу Лескова.