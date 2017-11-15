Паутина-10
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Паутина-10

    Путин передал Саргсяну спасенную акварель Врубеля

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Путин передал Саргсяну спасенную акварель Врубеля

    Путин передал Саргсяну спасенную акварель Врубеля

    Путин передал Саргсяну спасенную акварель Врубеля
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин передал армянскому коллеге Сержу Саргсяну похищенную в 1995 году, а затем найденную и отреставрированную акварель Врубеля «Ангел с душой Тамары и Демон».

    Сообщается, что главы государств посетили Третьяковскую галерею после официальных переговоров.

    Акварель «Ангел с душой Тамары и Демон» входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон». Эта работа входила в коллекцию профессора Абрамяна, на ее основе был основан Музей русского искусства в Ереване, который стали называть «маленькой Третьяковкой».

    В 1995 году картина была похищена из музея, и более 20 лет о ней ничего не было известно. За это время рисунок подвергся значительному разрушению. Правоохранительные органы нашли работу художника и передали ее в Третьяковскую галерею для реставрации, где специалисты собрали рисунок буквально по крупицам.

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