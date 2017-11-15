Композитор Игорь Корнелюк стал первым лауреатом музыкальной премии «Аврора»

В Петербурге в кинотеатре «Родина» начинают вручать музыкальную премию кино и телевидения «Аврора».

Этим вечером церемония проходит впервые. Жюри возглавляет композитор Максим Дунаевский. Он определяет лучших в области создания и исполнения музыки для художественных, документальных и анимационных фильмов, а также рекламных роликов. Кроме того, в экспертном совете премии состоит композитор Евгений Дога.



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, состав жюри весьма представительный. На «Аврору» прибыл практически весь цвет музыкального олимпа: композиторы Владимир Дашкевич, Эдуард Артемьев, Евгений Крылатов, Виктор Лебедев. И это показывает, насколько серьезно будут оценивать работы. Есть в жюри и Игорь Корнелюк. Кстати, его сегодня тоже награждают за лучшую музыку к сериалу.



Надо сказать, что это первая подобная премия в России. Акцент делается именно на музыке в кино и на телевидении. Отмечаются работы композиторов, поэтов-песенников, эстрадных артистов, чьи произведения исполнялись в фильме или сериале. Здесь наградят всех. И в будущем, надеются организаторы, этот конкурс станет самым престижным в области музыки.



Максим Дунаевский, президент музыкальной премии кино и телевидения «Аврора», народный артист России «Появление такой премии назрело в нашей стране. В последние лет 25 музыка в кино и на телевидении перестала котироваться, перестала быть событием. Она стала общим местом, звуковой дорожкой. Хотя музыка в кино — это абсолютно равное партнерство с кино. Это душа кино».



Поскольку премия «Аврора» только стартует, сегодня она будет представлять собой презентацию. Академики вспомнят и наградят лучших из лучших в кино прошлых лет. Вспомнят композиторов Альфреда Шнитке, Исаака Дунаевского, Дмитрия Шостаковича.



В последний момент количество номинаций сократили до шести. Среди них — за лучший музыкальный фильм или сериал, за документальное кино или видеоклип. В будущем премией «Аврора» будут подводить итоги года.