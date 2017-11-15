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    Эксперты ПМЭФ обсудили развитие Арктики на деловой неделе в Мурманске. Арктика, Мурманск, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты ПМЭФ обсудили развитие Арктики на деловой неделе в Мурманске

    Эксперты ПМЭФ обсудили развитие Арктики на деловой неделе в Мурманске

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    Эксперты ПМЭФ обсудили развитие Арктики на деловой неделе в Мурманске

    Эксперты ПМЭФ обсудили развитие Арктики на деловой неделе в Мурманске

      В Мурманске на деловой неделе прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста — арктическим курсом».

      Среди заявленных тем форума — судоходство по трассам Северного морского пути, модернизация транспортной инфраструктуры, законодательные инициативы, направленные на развитие региона, а также внешнеполитический аспект освоения Арктики.

      Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер на полях выездной сессии ПМЭФ заявил, что доля российской нефти, добываемой в арктической зоне, вырастет к 2035 году с 17% до 26%, а запасы нефти в Арктике составляют 22% от общероссийских.

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