Трое россиян оказались в молодежном рейтинге Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет. В него попали трое россиян.

Одним из них оказался 26-летний Артём Голдман, основатель стартапа Visabot. Его программа рассчитывает шансы людей, желающих попасть в США, на выигрыш грин-карты в лотерею. Идея пришла к предпринимателю после того, как он потратил много времени на получение визы в Штаты.



Вторым россиянином в рейтинге стал Виталий Бутерин, создавший криптовалюту Etherium. Ее курс в текущем году резко вырос, а рыночная капитализация составила $30 млрд. Кроме этого, Бутерин основал издание Bitcoin Magazine.



В список также попала fashion-дизайнер Мария Казакова. Она родилась в Сибири, но сейчас живет в Бруклине. Ее дизайнерская одежда продается под лейблом JAHNKOY.



Всего в списке Forbes были отмечены 600 молодых бизнесменов из 20 различных отраслей.