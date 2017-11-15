«Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» проходит закрытый показ главной телепремьеры НТВ — фильма «Хождение по мукам».
Историческую драму «Хождение по мукам», снятую по мотивам знаменитого романа Алексея Толстого, очень скоро смогут увидеть все зрители НТВ.
Алексей Земский, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»: «Надеемся в ближайшие 20–25 лет этот фильм будут смотреть. Россия совершила прорыв в историческом сериальном производстве. Это продукт, который посмотрят большинство стран мира».
Анна Чиповская, актриса: «То, что мы делали внутри площадки с моими партнерами, друзьями, — это был период жизни, когда мы были невероятно счастливы как артисты. Мне кажется, это должно передаться зрителю».
Сайт НТВ вел прямую трансляцию с красной дорожки закрытого показа.
Алексей Земский, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»: «Надеемся в ближайшие 20–25 лет этот фильм будут смотреть. Россия совершила прорыв в историческом сериальном производстве. Это продукт, который посмотрят большинство стран мира».
Анна Чиповская, актриса: «То, что мы делали внутри площадки с моими партнерами, друзьями, — это был период жизни, когда мы были невероятно счастливы как артисты. Мне кажется, это должно передаться зрителю».
Сайт НТВ вел прямую трансляцию с красной дорожки закрытого показа.
Комментарии