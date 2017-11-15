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    «Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ. кино, Москва, НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ

    «Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ

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    «Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ

    «Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ

    «Хождение по мукам»: в Москве представили главную телепремьеру НТВ

      В столичном кинотеатре «Октябрь» проходит закрытый показ главной телепремьеры НТВ — фильма «Хождение по мукам».

      Историческую драму «Хождение по мукам», снятую по мотивам знаменитого романа Алексея Толстого, очень скоро смогут увидеть все зрители НТВ.

      Алексей Земский, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ»: «Надеемся в ближайшие 20–25 лет этот фильм будут смотреть. Россия совершила прорыв в историческом сериальном производстве. Это продукт, который посмотрят большинство стран мира».

      Анна Чиповская, актриса: «То, что мы делали внутри площадки с моими партнерами, друзьями, — это был период жизни, когда мы были невероятно счастливы как артисты. Мне кажется, это должно передаться зрителю».

      Сайт НТВ вел прямую трансляцию с красной дорожки закрытого показа.

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