Петербургский парламент разрешил губернатору увольнять чиновников в связи с утратой доверия

На заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели инициативы о возможности увольнения госслужащих Петербурга в связи с утратой доверия и роспуска самого Законодательного собрания.

Уже вся страна поняла, что значит утрата доверия, когда с такой формулировкой президент снимает с должности губернаторов, попавших под следствие. Уголовное дело, конечно, самая безапелляционная причина. Бывают компрометирующие материалы и не в переплетах правоохранителей. Но тоже повод уволить чиновника, который формально свои обязанности выполняет без замечаний.



В Заксобрании решили, что и в Петербурге есть дефицит доверия. Теперь губернатор сможет увольнять запятнавших репутацию работников смольнинских структур, а депутаты — тех, чье назначение согласовывали (омбудсмена, например).



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Если есть какие-то документально подтвержденные факты, тем более факты, которые установлены судом, они будут реализовываться».



Впрочем, себе авторы инициативы вполне доверяют, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв. Парламентариев в текст законопроекта не включили. Депутата же народ назначает на работу. А если само население в избранниках разочаровалось? С радикальным предложением на этот счет выступил лидер эсеров Алексей Ковалёв.



Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Инициативной группой собираются подписи и далее назначается голосование по роспуску всего Законодательного собрания. И если больше половины списочного числа избирателей голосуют за роспуск, то Законодательное собрания распускается».



Инициатива Алексея Ковалёва неожиданно рассорила старающихся жить в Заксобрании дружно оппозиционеров. Не то чтобы Оксана Дмитриева боялась, что придется досрочно покинуть Мариинский дворец, просто бессмысленных жертв не любит.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Если нет координации при контроле за выборами, при подсчете голосов и есть сговор с исполнительной властью, то потом для своей собственной отмазки депутаты предлагают законопроекты, которые ничего кроме выпуска пара не означают».



Предложение Алексея Ковалёва отвергли, а отступившие от него оппозиционеры других фракций прямо в перерыве заседания набросали альтернативное. Если общественный запрос на референдум (это меньшинство всё не оставляет тему Исаакиевского собора) не получает отклика в Заксобрании, значит молчание надо расценить как знак согласия.



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Это очень известный юридический принцип, который будет стимулировать Заксобрание рассмотреть этот вопрос в срок. Вы не рассмотрели — ваши проблемы. Значит можно считать, что вы согласились».



В завершении заседания Борис Вишневский выступил с инициативой по изменению федерального законодательства. В нем он предлагает закрепить право заключенных отбывать срок в том регионе, где они жили на свободе.



Отправлять их в соседние субъекты можно будет только с согласия самих осужденных и обязательно предупреждать об этом родных. Странные настроения в стане оппозиционеров Заксобрания. Чего это они вдруг решили не отрекаться от утраты доверия, роспуска и даже от тюрем.