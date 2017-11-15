Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    В Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

    В Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

    комментировать
    В Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

    В Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

    В Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

      Семеро человек пострадали в дорожной аварии на Ириновском проспекте.

      В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса, который ехал во Всеволожск. Несколько часов назад машина въехала в грузовой автомобиль. От сильного удара серьезно повреждена передняя часть и вылетело лобовое стекло.

      Сообщается, что мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По словам очевидцев, из искореженной кабины его достали спасатели. Пассажиры получили травмы и ушибы.

      Известно, что автобус направлялся с Ладожского вокзала и ехал с грузовиком в попутном направлении. Почему водитель не смог вовремя остановиться, предстоит выяснить дознавателям.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru