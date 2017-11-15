В Петербурге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

Семеро человек пострадали в дорожной аварии на Ириновском проспекте.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса, который ехал во Всеволожск. Несколько часов назад машина въехала в грузовой автомобиль. От сильного удара серьезно повреждена передняя часть и вылетело лобовое стекло.



Сообщается, что мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По словам очевидцев, из искореженной кабины его достали спасатели. Пассажиры получили травмы и ушибы.



Известно, что автобус направлялся с Ладожского вокзала и ехал с грузовиком в попутном направлении. Почему водитель не смог вовремя остановиться, предстоит выяснить дознавателям.