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    Умерла покалеченная врачами скорой женщина-ветеран. ветераны, медицина, скандалы, смерть, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУмерла покалеченная врачами скорой женщина-ветеран

    Умерла покалеченная врачами скорой женщина-ветеран

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    Умерла покалеченная врачами скорой <nobr>женщина-ветеран</nobr>

    Умерла покалеченная врачами скорой женщина-ветеран

    Умерла покалеченная врачами скорой <nobr>женщина-ветеран</nobr>

      Стало известно о смерти 91-летней Екатерины Андреевны Ерошиной, которую врачи скорой помощи сделали инвалидом. Как уверяют ее близкие, из-за них пенсионерка получила закрытые переломы обеих рук со смещением.

      Об этой истории, наверное, никто бы и не узнал и следователи не затеяли бы проверку врачей по факту халатности, если бы не крик о помощи на странице в социальной сети.

      Как рассказала племянница пенсионерки, нерадивые сотрудники скорой помощи несколько раз роняли пенсионерку во время транспортировки из больницы.

      Наталья, племянница пенсионерки: «Когда я после больницы вызывала платную перевозку домой, стула у них не оказалось, поэтому они ее везли на компьютерном стуле. Они таскали ее и на ровной площадке уронили. Она так буйствовала, что мы не могли справиться с ней, поэтому вызвали скорую из психиатрии. Они приехали, сделали ей укол, потом попросили нас выйти из комнаты, и после этого, когда они еще не уехали, она стала кричать: „Больно мне“. В результате в ночь опухает это плечо, мы едем в больницу на следующий день, чтобы сделать снимок, но из Склифосовского мы приехали со вторым переломанным плечом».

      Получается, было два вызова скорой помощи и одна бригада скорой помощи сломала ветерану войны одну руку, а на следующий день вторая бригада сломала вторую руку. Вскоре после этих событий пенсионерка умерла.

      Подробности этой истории смотрите в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».

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