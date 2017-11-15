Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    Участники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде. дети и подростки, кони и конный спорт, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде

    Участники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде

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    Участники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде

    Участники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде

    Участники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде

      Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к полуфиналам. И тут как нельзя кстати пришлись уроки, как всегда «оставаться в седле».

      У участников проекта «Ты супер! Танцы» все по высшему разряду, как у настоящих звезд. Если уж и учиться верховой езде, то сразу в Кремлёвской школе.

      Десятки вопросов в секунду. А не убежит ли? А почему она сопит? Есть ли педали газа и тормоза? И с какой стороны к этой самой лошади вообще подходить?

      Анастасия Ерофеева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я с детства очень люблю лошадей и давно хотела попробовать это все, это мечта».

      Пока девочки просто катались по кругу, Давид Айвазян выполнял сложнейшие элементы джигитовки.

      В соседнем манеже — тренажер для тех, кто оказался не настолько смелым. Вот уж где точно пригодились бы все знания и об акробатике, и о брейке. И пока Серёжа Лебедев тренировался на деревянной лошадке, Алина Гревцева те же самые элементы уже отрабатывала прямо на ходу.

      Алина Гревцева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Равновесие надо держать и лошади больно не сделать».

      Почти все дети сегодня не то что в седло сели, впервые лошадь вживую увидели, а инструкторы говорят, что в верховой езде у ребят было бы большое будущее.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Пак.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 ноября, в 21:00.

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