Участники «Ты супер! Танцы» научились верховой езде

Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к полуфиналам. И тут как нельзя кстати пришлись уроки, как всегда «оставаться в седле».
У участников проекта «Ты супер! Танцы» все по высшему разряду, как у настоящих звезд. Если уж и учиться верховой езде, то сразу в Кремлёвской школе.
Десятки вопросов в секунду. А не убежит ли? А почему она сопит? Есть ли педали газа и тормоза? И с какой стороны к этой самой лошади вообще подходить?
Анастасия Ерофеева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я с детства очень люблю лошадей и давно хотела попробовать это все, это мечта».
Пока девочки просто катались по кругу, Давид Айвазян выполнял сложнейшие элементы джигитовки.
В соседнем манеже — тренажер для тех, кто оказался не настолько смелым. Вот уж где точно пригодились бы все знания и об акробатике, и о брейке. И пока Серёжа Лебедев тренировался на деревянной лошадке, Алина Гревцева те же самые элементы уже отрабатывала прямо на ходу.
Алина Гревцева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Равновесие надо держать и лошади больно не сделать».
Почти все дети сегодня не то что в седло сели, впервые лошадь вживую увидели, а инструкторы говорят, что в верховой езде у ребят было бы большое будущее.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Пак.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 ноября, в 21:00.
Десятки вопросов в секунду. А не убежит ли? А почему она сопит? Есть ли педали газа и тормоза? И с какой стороны к этой самой лошади вообще подходить?
Анастасия Ерофеева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я с детства очень люблю лошадей и давно хотела попробовать это все, это мечта».
Пока девочки просто катались по кругу, Давид Айвазян выполнял сложнейшие элементы джигитовки.
В соседнем манеже — тренажер для тех, кто оказался не настолько смелым. Вот уж где точно пригодились бы все знания и об акробатике, и о брейке. И пока Серёжа Лебедев тренировался на деревянной лошадке, Алина Гревцева те же самые элементы уже отрабатывала прямо на ходу.
Алина Гревцева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Равновесие надо держать и лошади больно не сделать».
Почти все дети сегодня не то что в седло сели, впервые лошадь вживую увидели, а инструкторы говорят, что в верховой езде у ребят было бы большое будущее.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Пак.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 ноября, в 21:00.
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