Оказались за решеткой: петербургским экстремалам удалось пробраться в «Кресты-2»

Петербургские экстремалы, исследующие необычные и заброшенные сооружения, оказались в прямом смысле слова за решеткой. Причем по собственной инициативе. Стало известно о том, что приятели пробрались на территорию строящегося следственного изолятора «Кресты-2» . Объект должны сдать через несколько месяцев.

Стоит ли говорить о том, что схема здания и коммуникаций держится в абсолютном секрете? Ведь вскоре, когда учреждение начнет функционировать, появится немало тех, кто захочет найти способ беспрепятственно выбраться из этого не особо приятного места.



Главный вопрос, которым сейчас задаются охранники: а как, собственно, эти молодые люди проникли внутрь режимного объекта? И все это накануне торжественного открытия. Видимо, переезд сотрудников и заключенных изолятора из старых «Крестов», намеченный на середину декабря, теперь придется отложить. Пока же строители, которые держали в особой тайне схемы и планы учреждения и даже подписывали документы о неразглашении, после незаконного проникновения решили усилить охрану. Теперь к долгострою, который в очередной раз оказался в центре скандала, не подобраться.



Если судить по опубликованной записи, охранники не препятствовали сталкерам, которые по собственной воле решили попасть за решетку. Все свои похождения экстремалы снимали на камеру, а позже выложили в Сеть. Тем самым, по сути, они вынесли на общее обозрение закрытую информацию.



Подробности — в видеоматериале.