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    Волонтеры просят спасти от голодной смерти четвероногих звезд кино. Владимирская область, животные, кино, приюты для животных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолонтеры просят спасти от голодной смерти четвероногих звезд кино

    Волонтеры просят спасти от голодной смерти четвероногих звезд кино

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    Волонтеры просят спасти от голодной смерти четвероногих звезд кино

    Волонтеры просят спасти от голодной смерти четвероногих звезд кино

    Волонтеры просят спасти от голодной смерти четвероногих звезд кино

      Актеры российских сериалов и волонтеры просят спасти их четвероногих коллег. Животные, которые принимали участие в съемках многих картин, в том числе зарубежных, оказались на грани голодной смерти.

      Все они живут на кинозверобазе «Петушки» под Владимиром. Последние годы она находилась в ведении Госфильмофонда. Но недавно в учреждении культуры приняли решение закрыть питомник, сотрудников сократили. Часть животных волонтерам удалось пристроить в зоопарки и раздать неравнодушным. Но волки, медведь и собаки оказались никому не нужны.

      По некоторым данным, Госфильмофонд расформировал учреждение и распустил сотрудников. О зверях теперь заботятся волонтеры и пытаются пристроить их. Волонтеры рассказали, что еще несколько месяцев назад животные содержались в ужасных условиях.

      А ведь аналогов этому питомнику не было и нет ни в России, ни в мире. Там выросли сотни зверей-артистов. Знаменитый филин в заставке не менее знаменитой игры «Что? Где? Когда?», волк из картины «Белый Клык», шотландский сеттер в фильме «Белый Бим Черное ухо».

      Услугами обитателей зообазы пользовались киностудии Финляндии, Болгарии, Германии. Но прежние заслуги братьев наших меньших, видимо, забылись. Волонтеры были вынуждены обратиться за помощью к зоозащитникам и полицейским. Заповедник был создан кинорежиссером Александром Згуриди в 1947 году. Он снимал много фильмов с участием животных, оставляя затем прирученных питомцев у себя в квартире.

      Сейчас все заботы на плечах добровольцев. Сами закупают корм, сами убирают клетки. Большинство оставшихся зверей и птиц — не экранные. Те, что блистали в художественных фильмах, давно умерли от старости.

      Часть обитателей зообазы раздали зоопаркам. Рыси, еноты и птицы нашли приют в Саранском питомнике. Правда, не все перенесли дорогу. Что будет с остальными, видимо, решат прокуроры и сотрудники департамента природопользования.

      Подробности — в видеоматериале.

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