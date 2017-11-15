Два пенальти и автогол вывели сборную Австралии на ЧМ-2018

UPD: Первый гол сборной Австралии засчитан как автогол Мэйнора Фигероа — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 15, 2017

Браво, Австралия!🙌🙌🙌



«Соккеруз» едут на свой 5⃣-й Чемпионат мира!

🇦🇺🛫🇷🇺 pic.twitter.com/mwg254ZOBv — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 15, 2017

То чувство, когда вышел на #ЧМ2018😃



Вечер Дании в Дублине 🇩🇰🙌 pic.twitter.com/zdI9Rr4fkd — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 14, 2017

В первом стыковом матче между Гондурасом и Австралией была зафиксирована ничья — 0:0, а ответная встреча в Сиднее завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом два австралийских гола были забиты с пенальти — их на 72-й и 85-й минутах реализовал Майкл Единак, а еще один Гондурас забил себе сам — антигероем команды на 54-й минуте стал Мэйнор Фигероа.Отквитать один мяч нападающему Гондураса Альберту Элису удалось лишь на последней минуте компенсированного времени матча.ЧМ-2018 станет для сборной Австралии пятым в истории. Кроме того, австралийцы отобрались на мундиаль четвертый раз подряд.Накануне последнюю путевку в Россию от Европы завоевала сборная Дании, которая в гостях разгромила ирландцев со счетом 5:1.Последнюю вакантную путевку на ЧМ-2018 разыграют между собой Новая Зеландия и Перу. Первый стыковой матч этих команд завершился вничью 0:0.