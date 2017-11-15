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15 ноября, 19:00
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    Два пенальти и автогол вывели сборную Австралии на ЧМ-2018

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    Два пенальти и автогол вывели сборную Австралии на ЧМ-2018

    Два пенальти и автогол вывели сборную Австралии на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная Австралии одолела Гондурас и стала 31-м участником чемпионата мира, который летом 2018 года пройдет в России. При этом судьбу предпоследней путевки на ЧМ решили два пенальти и автогол.

    В первом стыковом матче между Гондурасом и Австралией была зафиксирована ничья — 0:0, а ответная встреча в Сиднее завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом два австралийских гола были забиты с пенальти — их на 72-й и 85-й минутах реализовал Майкл Единак, а еще один Гондурас забил себе сам — антигероем команды на 54-й минуте стал Мэйнор Фигероа.


    Отквитать один мяч нападающему Гондураса Альберту Элису удалось лишь на последней минуте компенсированного времени матча.

    ЧМ-2018 станет для сборной Австралии пятым в истории. Кроме того, австралийцы отобрались на мундиаль четвертый раз подряд.


    Накануне последнюю путевку в Россию от Европы завоевала сборная Дании, которая в гостях разгромила ирландцев со счетом 5:1.


    Последнюю вакантную путевку на ЧМ-2018 разыграют между собой Новая Зеландия и Перу. Первый стыковой матч этих команд завершился вничью 0:0.

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