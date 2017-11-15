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    «Секрет на миллион»: Влад Топалов откровенно расскажет о разводе с дочерью миллионера. знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Секрет на миллион»: Влад Топалов откровенно расскажет о разводе с дочерью миллионера

    «Секрет на миллион»: Влад Топалов откровенно расскажет о разводе с дочерью миллионера

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    «Секрет на миллион»: Влад Топалов откровенно расскажет о разводе с дочерью миллионера

    «Секрет на миллион»: Влад Топалов откровенно расскажет о разводе с дочерью миллионера

    «Секрет на миллион»: Влад Топалов откровенно расскажет о разводе с дочерью миллионера

      В субботу, 18 ноября, гостем программы НТВ «Секрет на миллион» станет российский певец, экс-солист группы Smash!! Влад Топалов. Впервые тайны, которые он тщательно скрывал, станут достоянием общественности.

      В 2000-х годах дуэт Smash!! собирал аншлаги в каждом городе, популярности Сергея Лазарева и Влада Топалова завидовали многие артисты, а все девушки России были влюблены в этих двух красавцев. Преданные поклонницы, регулярные гастроли, сотни интервью и эфиров — казалось, этот оглушительный успех будет вечным.

      Испытание славой каждый из парней перенес по-разному. Пока Сергей параллельно со Smash!! начал сольный проект, Влад пустился во все тяжкие. Поклонницы знали: артист так сильно любит прекрасный пол, что практически у каждой есть шанс оказаться в его объятиях. Но женского внимания Топалову было мало. В жизни артиста появились запрещенные препараты.

      В программе «Секрет на миллион» Топалов признается, как 10 лет имел пагубную зависимость. За этот период он потерял все и уже почти попрощался с жизнью. Топалов вспомнит, что стало причиной разлада в Smash!! и поделится своей обидой на второго участника дуэта. Кроме того, Влад откровенно расскажет обо всех своих романах с известными девушками российского шоу-бизнеса. И объяснит, почему через полтора года развелся с дочерью миллионера, так и не став отцом.

      Об ошибках прошлого, насыщенной личной жизни и борьбе с зависимостями Влад Топалов откровенно расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 18 ноября, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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