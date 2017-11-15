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15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    Более 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае. автомобили, ДТП, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае

    Более 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае

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    Более 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае

    Более 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае

    Более 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае

      В Китае выясняют обстоятельства массового ДТП, участниками которого стали более 30 автомобилей.

      Инцидент произошел в восточной провинции Аньхой около 8:00 в среду. На скоростной трассе, соединяющей города Фуян и Хэфэй, столкнулись более 30 машин, четыре из них загорелись. Пожарным удалось спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях. Причиной трагедии стал сильный туман. ДТП привело к образованию многокилометровой пробки.

      Изначально сообщалось о семи жертвах. Согласно уточненным данным Центрального телевидения КНР, которые приводит РИА Новости, число жертв катастрофы в провинции Аньхой возросло до 18.

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