Более 30 машин и 18 погибших: видео с места массового ДТП в Китае

В Китае выясняют обстоятельства массового ДТП, участниками которого стали более 30 автомобилей.
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Инцидент произошел в восточной провинции Аньхой около 8:00 в среду. На скоростной трассе, соединяющей города Фуян и Хэфэй, столкнулись более 30 машин, четыре из них загорелись. Пожарным удалось спасти 17 человек, которые были заблокированы в автомобилях. Причиной трагедии стал сильный туман. ДТП привело к образованию многокилометровой пробки.
Изначально сообщалось о семи жертвах. Согласно уточненным данным Центрального телевидения КНР, которые приводит РИА Новости, число жертв катастрофы в провинции Аньхой возросло до 18.
Изначально сообщалось о семи жертвах. Согласно уточненным данным Центрального телевидения КНР, которые приводит РИА Новости, число жертв катастрофы в провинции Аньхой возросло до 18.
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