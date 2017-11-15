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    Правительство предложило возродить налог на движимое имущество с 2018 года. налоги и пошлины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство предложило возродить налог на движимое имущество с 2018 года

    Правительство предложило возродить налог на движимое имущество с 2018 года

    3 комментария

    Правительство предложило возродить налог на движимое имущество с 2018 года

    Правительство предложило возродить налог на движимое имущество с 2018 года

      Правительство предложило снова ввести «налог на модернизацию» — так бизнес называет налог на движимое имущество.

      Поправки внесли в Госдуму, и заработать они, как пишет газета «Ведомости», могут уже со следующего года.

      Налог на движимое имущество отменили с 2013 года. А в прошлом году правительство предложило регионам самим решать, сохранять ли льготу с 2018 года.

      В некоторых компаниях «Ведомостям» сообщили, что возвращение налога стало полной неожиданностью. Эксперты говорят, что тяжелее всего нести новую нагрузку будет производственным, нефтегазовым и инфраструктурным компаниям.

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