Правительство предложило возродить налог на движимое имущество с 2018 года

Правительство предложило снова ввести «налог на модернизацию» — так бизнес называет налог на движимое имущество.
Поправки внесли в Госдуму, и заработать они, как пишет газета «Ведомости», могут уже со следующего года.
Налог на движимое имущество отменили с 2013 года. А в прошлом году правительство предложило регионам самим решать, сохранять ли льготу с 2018 года.
В некоторых компаниях «Ведомостям» сообщили, что возвращение налога стало полной неожиданностью. Эксперты говорят, что тяжелее всего нести новую нагрузку будет производственным, нефтегазовым и инфраструктурным компаниям.
Налог на движимое имущество отменили с 2013 года. А в прошлом году правительство предложило регионам самим решать, сохранять ли льготу с 2018 года.
В некоторых компаниях «Ведомостям» сообщили, что возвращение налога стало полной неожиданностью. Эксперты говорят, что тяжелее всего нести новую нагрузку будет производственным, нефтегазовым и инфраструктурным компаниям.
Комментарии