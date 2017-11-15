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15 ноября, 19:00
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    Депутат Рады пригрозил уехать в Россию вместе с частью украинской территории

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    Депутат Рады пригрозил уехать в Россию вместе с частью украинской территории

    Депутат Рады пригрозил уехать в Россию вместе с частью украинской территории

    Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что если ему придется покинуть Украину, то он заберет с собой свой мажоритарный округ — город Мелитополь Запорожской области.

    Заявление депутата прозвучало в эфире телеканала «112 Украина» и стало ответом на слова националиста Дмитрия Корчинского, мечтающего об отъезде всех оппозиционеров в Россию.

    Евгений Балицкий: «Вы понимаете, что вот с такой философией уже Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс — пока что, по крайней мере. И мы уедем — я и округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями».

    Корчинский в ответ на это возразил, что Балицкий, возможно, и уедет. А вот Мелитополь придется оставить Украине.

    Ранее парламентарий высказывал мнение, что территория Украины может сократиться до размеров Киевской области из-за претензий Польши и Венгрии.

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