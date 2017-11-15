В Крыму встретили критикой принятую ГА ООН антироссийскую резолюцию

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН во вторник большинством голосов принял резолюцию, в которой говорится о якобы имеющем место нарушении прав человека в Крыму.
|
1541
Как сообщает ТАСС, документ поддержало 21 государство, в том США и страны ЕС. Против высказались 25 стран, включая Россию, Армению, Индию, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Мьянму, Сербию, Сирию и ЮАР. Еще 77 делегаций воздержались, в основном это африканские и латиноамериканские страны.
Документ, в частности, требует от России «положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма» и разрешить на полуострове деятельность организации «Меджлис крымско-татарского народа» (в России она признана экстремисткой и запрещена). Также резолюция требует обеспечить доступность обучения на украинском и крымско-татарском языках.
В Крыму принятый документ подвергли критике. По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, принятые резолюцией решения никоим образом не соответствуют действительности, сообщает RT.
Владислав Ганжара: «„Меджлис“ — это, действительно, экстремистская организация, члены которой предпринимали действия по дестабилизации ситуации на полуострове. Касаемо нарушений прав человека — единственным государством, нарушающим права человека в Крыму, всегда была Украина. И здесь в первую очередь я имею в виду блокады, которые мы пережили. Почему Запад и ряд других государств никогда не говорят об этом?»
По его словам, сейчас мы наблюдаем политику двойных стандартов. Депутат подчеркнул, что Россия будет добиваться отмены резолюции.
Документ, в частности, требует от России «положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма» и разрешить на полуострове деятельность организации «Меджлис крымско-татарского народа» (в России она признана экстремисткой и запрещена). Также резолюция требует обеспечить доступность обучения на украинском и крымско-татарском языках.
В Крыму принятый документ подвергли критике. По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, принятые резолюцией решения никоим образом не соответствуют действительности, сообщает RT.
Владислав Ганжара: «„Меджлис“ — это, действительно, экстремистская организация, члены которой предпринимали действия по дестабилизации ситуации на полуострове. Касаемо нарушений прав человека — единственным государством, нарушающим права человека в Крыму, всегда была Украина. И здесь в первую очередь я имею в виду блокады, которые мы пережили. Почему Запад и ряд других государств никогда не говорят об этом?»
По его словам, сейчас мы наблюдаем политику двойных стандартов. Депутат подчеркнул, что Россия будет добиваться отмены резолюции.
Комментарии