В Твери воспитанники школы олимпийского резерва тренируются в спартанских условиях

Тверская фабрика будущих чемпионов застряла в прошлом. Воспитанники знаменитой школы олимпийского резерва по гребле тренируются в спартанских условиях. В учебном заведении нет теплых раздевалок, душевых кабин и даже туалетов. Их заменяют ржавые вагончики и деревянные сараи.

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В Твери одного за одним штампуют чемпионов по гребле. В советские годы местную спортивную школу и вовсе называли золотодобывающим комбинатом. Город бережно хранит наследие прошлого. Кажется, даже чересчур бережно.



Двукратный олимпийский призер Виктор Денисов удивляется: XXI век на дворе, а переодеваться до сих пор приходится в старых строительных вагончиках. Условия, в которых тренируется некогда одна из сильнейших команд мира, трудно назвать подходящими. Бассейна нет, душевых и прачечных тоже. На паровое отопление и то перешли пару лет назад.



Еще одно очко не в пользу местных спортивных функционеров — единственный на всю базу туалет 1953 года постройки. Полюбоваться раритетным экспонатом руководство школы не первый год зазывает всех тверских чиновников. Те отказываются. Стесняются, видимо.



Терпение, говорит бабушка одного из воспитанников, важное для спортсмена качество, но и ему приходит конец. С призывом улучшить условия базы Татьяна Джинчвеладзе не первый год атакует приемные местных властей. Напору пенсионерки даже поддался глава региона. Но обещание построить хотя бы комфортные кабинки, жалуется активистка, так и остается невыполненным.



Подробности — в видеоматериале.