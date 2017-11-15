В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410

Четверг, 16 ноября, объявлен днем траура в Хабаровском крае в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали шесть человек.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Пресс-служба губернатора: «По распоряжению Вячеслава Шпорта в четверг в Хабаровском крае объявлен траур. Глава региона распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Кроме того, в четверг он отправится в Нелькан бортом МЧС».
Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжить удалось маленькой девочке. Пострадавшей в настоящее время занимаются врачи.
Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.
Пресс-служба губернатора: «По распоряжению Вячеслава Шпорта в четверг в Хабаровском крае объявлен траур. Глава региона распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Кроме того, в четверг он отправится в Нелькан бортом МЧС».
Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжить удалось маленькой девочке. Пострадавшей в настоящее время занимаются врачи.
Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.
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