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    В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410

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    В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы <nobr>L-410</nobr>

    В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы L-410

    В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам катастрофы <nobr>L-410</nobr>

    Четверг, 16 ноября, объявлен днем траура в Хабаровском крае в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали шесть человек.

    Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

    Пресс-служба губернатора: «По распоряжению Вячеслава Шпорта в четверг в Хабаровском крае объявлен траур. Глава региона распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Кроме того, в четверг он отправится в Нелькан бортом МЧС».

    Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан. Шесть человек погибли, выжить удалось маленькой девочке. Пострадавшей в настоящее время занимаются врачи.

    смотретьСамолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

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