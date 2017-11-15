Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Два человека погибли под колесами грузовика в Челябинской области

    комментировать
    • Фото: zlat_info /vk.com
    Два человека погибли под колесами грузовика в Челябинской области

    Два человека погибли под колесами грузовика в Челябинской области

    Два человека погибли под колесами грузовика в Челябинской области
  • Фото: zlat_info /vk.com

    • Грузовой автомобиль в среду утром насмерть сбил двух пешеходов в городе Златоуст Челябинской области, еще один пострадал.

    Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла около 8:00 по местному времени (6:00 мск) на пересечении улиц имени Ленина и Калинина.

    Из сообщения ГУ МВД по Челябинской области: «Водитель, управляя грузовым автомобилем Foton, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на здание и трех пешеходов».

    В результате происшествия один человек доставлен в городскую больницу, двое от полученных травм скончались на месте. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru