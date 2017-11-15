Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок. Хабаровский край, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок

    Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок

    6 комментариев
    • Фото: sandreyo /livejournal.com
    Самолет <nobr>L-410</nobr> упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок

    Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок

    Самолет <nobr>L-410</nobr> упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    • Фото: sandreyo /livejournal.com

      • Пассажирский самолет L-410 упал в Хабаровском крае при заходе на посадку. На его борту, по разным данным, было семь или восемь человек, включая экипаж. Выжить удалось лишь ребенку.

      Самолет упал в двух километрах от аэродрома поселка Нелькан. По предварительной версии, пилоты могли неверно рассчитать расстояние до земли во время посадки в сложных метеоусловиях. По словам жителей села, при заходе на посадку самолет стал заваливаться на бок.

      В региональном МЧС уточнили, что воздушное судно получило повреждения, но не развалилось на части и не загорелось.

      Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. На его борту находились, по разным данным, семь или восемь человек, включая двух членов экипажа. По предварительным данным, в результате аварии выжил только ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru