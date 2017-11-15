Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок

Пассажирский самолет L-410 упал в Хабаровском крае при заходе на посадку. На его борту, по разным данным, было семь или восемь человек, включая экипаж. Выжить удалось лишь ребенку.

Самолет упал в двух километрах от аэродрома поселка Нелькан. По предварительной версии, пилоты могли неверно рассчитать расстояние до земли во время посадки в сложных метеоусловиях. По словам жителей села, при заходе на посадку самолет стал заваливаться на бок.



В региональном МЧС уточнили, что воздушное судно получило повреждения, но не развалилось на части и не загорелось.



Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. На его борту находились, по разным данным, семь или восемь человек, включая двух членов экипажа. По предварительным данным, в результате аварии выжил только ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.