Крупнейший бриллиант, когда-либо выставленный на торги, продан за рекордную сумму

Украшение с безупречно чистым бриллиантом весом в 163 карата было продано на аукционе Christie’s в Женеве за рекордные 33,7 миллиона долларов.
В каталоге аукциона даже не была указана ориентировочная стоимость уникального лота, передает РИА Новости. В итоге украшение продали за 29,5 миллиона долларов плюс 4 миллиона комиссии.
Безупречно чистый бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 более мелких бриллиантов и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным из когда-либо выставлявшихся на торги камней. Украшение было создано ювелирным домом de GRISOGONO в единственном экземпляре. Бриллиант ювелиры выточили из алмаза весом в 404 карата, найденного в Анголе зимой прошлого года. На его полировку ушло без малого 11 месяцев, а работали над ней десять экспертов-ювелиров.
Безупречно чистый бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 более мелких бриллиантов и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным из когда-либо выставлявшихся на торги камней. Украшение было создано ювелирным домом de GRISOGONO в единственном экземпляре. Бриллиант ювелиры выточили из алмаза весом в 404 карата, найденного в Анголе зимой прошлого года. На его полировку ушло без малого 11 месяцев, а работали над ней десять экспертов-ювелиров.
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