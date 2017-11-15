Власти взялись за алиментщиков: как и кому помогут внесенные в закон поправки

В Госдуме сегодня утвердили поправки в закон, который приравняет злостных неплательщиков к «безвестно отсутствующим». Такие меры вполне оправданы: задолженность по алиментам на начало года — больше ста миллиардов рублей. А детей, которые сидят без денег, по разным данным, около 2-х миллионов.

Алиментщики-уклонисты, конечно, бывают разные: кто-то перебивается случайными заработками, у самого дырка в кармане — вот и платит нерегулярно. Другие наоборот — при деньгах, но по документам почти нищие. Третьи — принципиально не желают платить бывшей жене. Но есть и такие, которые просто исчезли: вот буквально — был человек и нет его. Вот последних и переключат на новый режим жизни: временно пропавший. Логика поправок простая: раз уж должник проваливается сквозь землю, там ему и квартира, и машина без надобности.



Павел Крашенников, председатель Комитета госдумы по государственному строительству и законодательству: «Он фактически перестает быть дееспособным: не может устроиться на работу, заключать серьезные сделки. Над его имуществом и транспортными средствами учреждается опека, распоряжаться этим он не может».



Если приставы не смогут отыскать должника за один год, суд имеет право признать его «безвестно отсутствующим». Но есть тонкость — «безвестность» должна быть абсолютной. Если, например, суд отправит запрос в поликлинику и оттуда придет ответ, что гражданин, которого хотят признать безвестно отсутствующим, обращался к ним хоть раз за последний год, то у суда не будет оснований признать его безвестно отсутствующим.



Если пропавшего алиментщика все-таки признают таковым и ограничат в правах, то алименты за него начнет выплачивать государство. А когда он выбереться из подполья, бюджетные деньги ему придется вернуть.