В Москве поезд столкнулся с грузовиком

Грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Москве. Пригородные электрички Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом, задержаны несколько поездов дальнего следования.

Пресс-служба Московской железной дороги: «Сегодня в 22:03 на регулируемом железнодорожном переезде 37 км перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД водитель грузового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся поездом №55 Москва — Гомель. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались».



На месте аварии работают правоохранители и бригады железнодорожников. Поезд отбуксируют на станцию Одинцово, где заменят локомотив. Грузовик уже убрали со второго главного пути.



Пресс-служба Московской железной дороги: «В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. В связи с произошедшим в пути задержаны две „Ласточки“ №734 и 736, следующие из Смоленска в Москву, и поезда №1 и №3 сообщением Москва — Минск. Пригородные поезда Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом».

