Пожар в многоэтажке на западе Москвы потушен

Пожарные справились с огнем в квартире
17-этажного жилого дома на западе Москвы.
О ликвидации открытого горения в доме на улице Шолохова рассказал представитель оперативного штаба. Также сообщается о спасении 18 жильцов.
Оперативный штаб: «Объявлена полная ликвидация пожара на площади 50 квадратных метров. Спасены 18 человек, из них трое — с балконов».
Ранее сообщалось, что пожар возник в доме на 11-м этаже. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Эвакуированных жильцов временно разместили в автобусах «Мосгортранса», передает РИА Новости.
Оперативный штаб: «Объявлена полная ликвидация пожара на площади 50 квадратных метров. Спасены 18 человек, из них трое — с балконов».
Ранее сообщалось, что пожар возник в доме на 11-м этаже. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Эвакуированных жильцов временно разместили в автобусах «Мосгортранса», передает РИА Новости.
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