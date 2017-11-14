Паутина-10
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Паутина-10

    Пожар в многоэтажке на западе Москвы потушен

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    • Фото: Подслушано | Ново-Переделкино / vk.com
    Пожар в многоэтажке на западе Москвы потушен

    Пожар в многоэтажке на западе Москвы потушен

    Пожар в многоэтажке на западе Москвы потушен
  • Фото: Подслушано | Ново-Переделкино / vk.com

    • Пожарные справились с огнем в квартире 17-этажного жилого дома на западе Москвы.

    О ликвидации открытого горения в доме на улице Шолохова рассказал представитель оперативного штаба. Также сообщается о спасении 18 жильцов.

    Оперативный штаб: «Объявлена полная ликвидация пожара на площади 50 квадратных метров. Спасены 18 человек, из них трое — с балконов».

    смотретьПожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки
    Пожарные спасли 14 жильцов горящей на западе Москвы многоэтажки
    Ранее сообщалось, что пожар возник в доме на 11-м этаже. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Эвакуированных жильцов временно разместили в автобусах «Мосгортранса», передает РИА Новости.

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