Палеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра

В СПбГУ ученые продемонстрировали журналистам найденное в Сибири яйцо динозавра и пояснили, как эта находка поможет проследить за эволюцией животного мира.

Сегодня ученые Санкт-Петербургского госуниверситета рассказали о находке, сделанной палеонтологами почти десять лет назад. Но только сейчас специалисты готовы говорить о первых результатах многочисленных исследований яйца динозавра.



Яйцо, которое, на первый взгляд, совсем не похоже на яйцо, нашли в Кемеровской области, в селе Шестаково. Ихнофоссилию, то есть след жизнедеятельности ископаемого организма, откопали в глине после одного из дождей. Уникальный предмет совместно обследовали эксперты нескольких крупных университетов, в том числе и СПбГУ. В будущем исследование яйца позволит выяснить, каким образом в ходе эволюции осуществлялся переход от динозавров к птицам.



Оказалось, что некоторые динозавры сидели на кладках. Скорее всего, древний ящер, которому принадлежит найденное яйцо, был очень похож на птицу: имел перья и, возможно, летал.