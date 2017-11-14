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    Палеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра. Санкт-Петербург, вузы, динозавры, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПалеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра

    Палеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра

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    Палеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра

    Палеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра

    Палеонтологи из Петербурга показали СМИ яйцо динозавра

      В СПбГУ ученые продемонстрировали журналистам найденное в Сибири яйцо динозавра и пояснили, как эта находка поможет проследить за эволюцией животного мира.

      Сегодня ученые Санкт-Петербургского госуниверситета рассказали о находке, сделанной палеонтологами почти десять лет назад. Но только сейчас специалисты готовы говорить о первых результатах многочисленных исследований яйца динозавра.

      Яйцо, которое, на первый взгляд, совсем не похоже на яйцо, нашли в Кемеровской области, в селе Шестаково. Ихнофоссилию, то есть след жизнедеятельности ископаемого организма, откопали в глине после одного из дождей. Уникальный предмет совместно обследовали эксперты нескольких крупных университетов, в том числе и СПбГУ. В будущем исследование яйца позволит выяснить, каким образом в ходе эволюции осуществлялся переход от динозавров к птицам.

      Оказалось, что некоторые динозавры сидели на кладках. Скорее всего, древний ящер, которому принадлежит найденное яйцо, был очень похож на птицу: имел перья и, возможно, летал.

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