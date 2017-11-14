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    Петербургских лихачей на гидроциклах начнут фиксировать камеры. МЧС, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургских лихачей на гидроциклах начнут фиксировать камеры

    Петербургских лихачей на гидроциклах начнут фиксировать камеры

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    Петербургских лихачей на гидроциклах начнут фиксировать камеры

    Петербургских лихачей на гидроциклах начнут фиксировать камеры

      Начальник ГУ МЧС по Петербургу рассказал о ближайших планах ведомства. Упомянул главный спасатель города и новогодние праздники, когда возрастает количество травм от петард и фейерверков.

      В новогодние праздники в Петербурге будут организованы почти 30 площадок, где желающие смогут под присмотром сотрудников МЧС пустить в дело свои пиротехнические арсеналы.

      Начальник регионального главка Алексей Аникин в преддверие стихийных фестивалей фейерверков, которые граждане устраивают на зимних каникулах, призвал всех покупать взрывоопасную продукцию только в специализированных магазинах и не забывать интересоваться сертификатами на продукцию.

      Что же касается планов самого петербургского управления МЧС на предстоящий год, то в ведомстве особое внимание собираются уделить гидроциклистам. Из-за быстроходности своих маломерных судов они остаются самыми злостными нарушителями правил на воде.

      Инспекция по маломерным судам планирует установить на реках и каналах видеокамеры, которые позволят штрафовать лихачей на гидроциклах.

      Как сообщил начальник главка Алексей Аникин, сейчас решается вопрос о том, чтобы вовсе запретить гидроциклистам двигаться по Неве между Благовещенским, Тучковым и Литейным мостами на время проведения чемпионата мира по футболу.

      Кстати, не только у аквабайкеров, но и у всех владельцев маломерных и пассажирских судов остаются последние часы, чтобы совершить водные передвижения в акватории петербургских рек и каналов. В полночь в городе для них закрывается навигация. Но автомобилистам радоваться рано: мосты по-прежнему будут разводить для прохода больших грузовых судов.

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