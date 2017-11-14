Питерские букмекеры скромно оценивают шансы российской сборной в матче с «Красной фурией»

В 21:45 на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч сборных России и Испании по футболу. Игроки уже провели тренировку и пресс-конференцию . Однако шансы на победу друг друга соперники оценивать не стали.

Сегодня Петербург станет безусловной футбольной столицей страны. Этим вечером всё внимание футбольных болельщиков будет приковано к происходящему на стадионе «Санкт-Петербург». В 21:45 на поле для участия в товарищеском матче выйдут игроки сборных России и Испании. Букмекеры оценивают наши шансы не очень высоко. Они в семь раз ниже, чем у «Красной фурии». Тем не менее россияне намерены бороться только за победу.



Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал настроения соперников.



Перед очным противостоянием сборные Испании и России внезапно появились на «Петровском». Но это не означает, что они здесь же будут играть. Просто к главной арене Санкт-Петербурга, как и летом, вновь возникли вопросы. По словам вице-премьера Виталия Мутко, газон там не идеален. И его решили поберечь перед игрой.



Гости вышли на тренировку затемно. И судя по тому, что из-под шапок и шарфов виднелись в основном только носы, они моментально поняли, куда приехали. Но быстро согрели ноябрьское небо своим жарким испанским хохотом.



Кто проигрывал в догонялках, в тот же момент принимал упор лежа. В стороне от этого веселья остались лишь вратари. У них в матче и задача потруднее — сдержать пыл наших неуловимых форвардов. Кстати, кого следует испанцам опасаться, мог им подсказать коллега Давида Де Хеа по «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Он несколькими днями ранее в составе сборной Аргентины стоял на воротах в игре с Россией.



Давид Де Хеа, вратарь сборной Испании по футболу: «У нас для того чтобы рассказывать, кто самый опасный в сборной России, есть главный тренер. Поэтому мы у него проконсультировались и представляем себе, от кого из российской сборной может исходить основная опасность».



Наши сборники с места в карьер принялись растягиваться. Растянулись по кромке поля и некоторые журналисты в поисках Александра Кокорина. Но он занимался по индивидуальной программе в спортзале. А чем дальше затягивалась тренировка нашей сборной, тем меньше становилось улыбок на лицах футболистов. Все-таки защищаться придется не только от нападающих, а от всех 11 игроков «Красной фурии».



Алан Дзагоев, полузащитник сборной России по футболу: «У сборной Испании нравится Иско. Но, насколько я знаю, его не будет. Может, в какой-то степени будет легче».



Но как-то в скромной улыбке Алана почувствовалось обратное. Все-таки сборная Испании — одна из самых скоростных в мире. Недаром за последнее десятилетие они дважды становились чемпионами Европы и один раз триумфаторами мирового первенства.



А эта товарищеская игра еще и противостояние двух тренеров, которые были вратарями. Правда, и Станислав Черчесов, и Хулен Лопетеги тактично заявили, что встретятся впервые именно сегодня. И с такой же международной дипломатичностью назвали друг друга сильными соперниками.



Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Не знаю, смогут ли они победить или нет. Я же не могу предсказывать, в каком они будут состоянии, все ли будут здоровы или нет, в какую группу попадут. Все-таки на турнире бывает много нюансов».

Хулен Лопетеги, главный тренер сборной Испании по футболу: «Россия всегда отличалась хорошими игроками, готовыми физически и тактически, играющими на высоком уровне. К тому же могу отметить, что Россия играет дома при своих болельщиках».



Есть и еще один момент. Сборные России и Испании попали в разные жеребьевочные корзины. И у них есть реальный шанс встретиться друг с другом в будущем году на групповом этапе чемпионата мира. А значит, сегодня хотя бы примерно станет понятно: нашей дружине готовиться сразу к корриде или все-таки к менее тяжким помидорным боям.