Петербургские археологи завершили работу над 3D-моделью Пальмиры

В Институте материальной культуры РАН ученые представили полноценный план достопримечательностей Пальмиры, созданный благодаря ортофотосъемке.
Сегодня в Петербурге представили 3D-модель сирийской Пальмиры. Фрагментарно ученых и журналистов с этой работой знакомили уже несколько раз. Но лишь недавно удалось обработать весь массив десятков тысяч снимков высокого разрешения, сделанных в сентябре 2016-го петербургскими учеными и специалистами компании, производящей уникальные беспилотники.
Представленная модель позволяет со всевозможных ракурсов рассмотреть предметы размером от трех сантиметров на площади в 20 квадратных километров — т. е. на всей исторической части античного города.
Через несколько дней во время Международного культурного форума носитель с 3D-моделью Пальмиры передадут послу Сирии. А в ближайшем будущем российские ученые хотят сделать этот продукт доступным для коллег и, возможно, общественности всего мира. Ведь эта работа — самая масштабная фиксация состояния памятников ЮНЕСКО, которая, безусловно, сыграет ключевую роль при их восстановлении и воссоздании.
Наталья Соловьёва, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН: «Открыв модель на компьютере, специалисты могут прогуляться по Пальмире, оценить масштабы разрушений и уже начинать обсуждать пути воссоздания Пальмиры. Это самые точные ортофотопланы, по которым можно проводить и архитектурные, и археологические обмеры, не выезжая в Пальмиру».
Однако создание 3D-модели не финал работы специалистов Института истории материальной культуры РАН, Эрмитажа и технических специалистов. До конца года все объекты на ортофотопланах получат привязку к географическим координатам. Таким образом на базе уникальной съемки будет создана геоинформационная система жемчужины античности. Эту задачу обещают решить до конца года.
Представленная модель позволяет со всевозможных ракурсов рассмотреть предметы размером от трех сантиметров на площади в 20 квадратных километров — т. е. на всей исторической части античного города.
Через несколько дней во время Международного культурного форума носитель с 3D-моделью Пальмиры передадут послу Сирии. А в ближайшем будущем российские ученые хотят сделать этот продукт доступным для коллег и, возможно, общественности всего мира. Ведь эта работа — самая масштабная фиксация состояния памятников ЮНЕСКО, которая, безусловно, сыграет ключевую роль при их восстановлении и воссоздании.
Наталья Соловьёва, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН: «Открыв модель на компьютере, специалисты могут прогуляться по Пальмире, оценить масштабы разрушений и уже начинать обсуждать пути воссоздания Пальмиры. Это самые точные ортофотопланы, по которым можно проводить и архитектурные, и археологические обмеры, не выезжая в Пальмиру».
Однако создание 3D-модели не финал работы специалистов Института истории материальной культуры РАН, Эрмитажа и технических специалистов. До конца года все объекты на ортофотопланах получат привязку к географическим координатам. Таким образом на базе уникальной съемки будет создана геоинформационная система жемчужины античности. Эту задачу обещают решить до конца года.
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