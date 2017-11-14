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    Петербургские археологи завершили работу над 3D-моделью Пальмиры. 3D, Санкт-Петербург, Сирия, археология, войны и вооруженные конфликты, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские археологи завершили работу над 3D-моделью Пальмиры

    Петербургские археологи завершили работу над 3D-моделью Пальмиры

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    Петербургские археологи завершили работу над <nobr>3D-моделью</nobr> Пальмиры

    Петербургские археологи завершили работу над 3D-моделью Пальмиры

    Петербургские археологи завершили работу над <nobr>3D-моделью</nobr> Пальмиры

      В Институте материальной культуры РАН ученые представили полноценный план достопримечательностей Пальмиры, созданный благодаря ортофотосъемке.

      Сегодня в Петербурге представили 3D-модель сирийской Пальмиры. Фрагментарно ученых и журналистов с этой работой знакомили уже несколько раз. Но лишь недавно удалось обработать весь массив десятков тысяч снимков высокого разрешения, сделанных в сентябре 2016-го петербургскими учеными и специалистами компании, производящей уникальные беспилотники.

      Представленная модель позволяет со всевозможных ракурсов рассмотреть предметы размером от трех сантиметров на площади в 20 квадратных километров — т. е. на всей исторической части античного города.

      Через несколько дней во время Международного культурного форума носитель с 3D-моделью Пальмиры передадут послу Сирии. А в ближайшем будущем российские ученые хотят сделать этот продукт доступным для коллег и, возможно, общественности всего мира. Ведь эта работа — самая масштабная фиксация состояния памятников ЮНЕСКО, которая, безусловно, сыграет ключевую роль при их восстановлении и воссоздании.

      Наталья Соловьёва, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН: «Открыв модель на компьютере, специалисты могут прогуляться по Пальмире, оценить масштабы разрушений и уже начинать обсуждать пути воссоздания Пальмиры. Это самые точные ортофотопланы, по которым можно проводить и архитектурные, и археологические обмеры, не выезжая в Пальмиру».

      Однако создание 3D-модели не финал работы специалистов Института истории материальной культуры РАН, Эрмитажа и технических специалистов. До конца года все объекты на ортофотопланах получат привязку к географическим координатам. Таким образом на базе уникальной съемки будет создана геоинформационная система жемчужины античности. Эту задачу обещают решить до конца года.

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