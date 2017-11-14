Жестокий реализм: Владимирский драмтеатр показал в Петербурге современную версию «Молодой гвардии»

Один из старейших в России Владимирский драматический театр привез в Петербург свою версию спектакля по знаменитому роману Александра Фадеева.

Эту постановку еще совсем недавно видели зрители во Владивостоке. В планах труппы — продолжение гастролей. В каждом из городов, после каждого спектакля артисты разворачивают огромную копию знамени Победы — кумач площадью в 200 квадратных метров.



Сценическая версия романа Фадеева во Владимирском театре стала больше, чем спектакль, это уже общественно-патриотический проект. Кроме того, «Молодая гвардия» активно гастролирует. Постановку видели в городах юга России, а также Москве и теперь привезли в Петербург. Декорации в спектакле не только мобильные, но и чем-то напоминают пазл. Их можно менять под конфигурацию и размер сцены.



Борис Гунин, директор Владимирского академического областного театра драмы: «Мы играем на этой сцене, а три месяца назад играли в полку ВДВ в Ивановской области, где площадка была совсем небольшой. Мы этот спектакль играем везде независимо от состояния сцены. Сегодня сцена замечательная».



Самой запоминающейся для актеров стала поездка на место событий. Анна Кукушкина, увидев фотографию Любки Шевцовой, для своей героини повторяет такую же укладку в стиле 1940-х.



Анна Кукушкина, исполнительница роли Любки Шевцовой: «Мы были в Луганске, в Краснодоне. Мы ездили в музей молодогвардейцев. Мы видели фотографии. Я даже видела костюм Любки Шевцовой, в котором она выступала».



Выступление в Луганске стало весьма пронзительным и для зрителей,. В начале спектакля появляются персонажи, которые очень напоминают современных нацистов. Именно они избивают того самого Олега Кошевого из 1943-го.



Молодые актеры искали ту меру условности и сценической правды, которая помогла бы донести необходимые эмоции. При этом исполнителям ролей немцев удалось благодаря филологу идеально отточить немецкий язык. Что уж говорить об исполнителях главных ролей, которые пытались найти свой образ того героя из прошлого.



Анну Зайцеву называют в театре Мордюковой. Типажно она, действительно, похожа на актрису, чья Ульяна Громова стала знаковой. И фильм Герасимова «Молодая гвардия» нынешняя исполнительница Ульяны видела, но взять что-то из старой ленты было невозможно, да и не нужно.



Как отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков, роман давно не инсценировали в драматическом театре. А сегодня в исполнении владимирцев историю про вчерашних школьников, принявших мученическую смерть, смотрит нынешняя молодежь. 25 тысяч зрителей уже увидели спектакль с очень точным названием «Молодая гвардия. Живите за нас».