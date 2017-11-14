Плавучие гостиницы, круизы, медицина: Петербург заявил о новой туристической доктрине

Правительство Петербурга намерено за пять лет поднять туристическую отрасль города, чтобы она принесла в бюджет 250 млрд рублей. Сегодня этому вопросу посвятили заседание в Смольном.

Основной темой заседания правительства Петербурга стала та, без которой город вообще не представить. Чиновники обсуждали развитие туризма в ближайшие пять лет. Учитывая, что во всем мире туристический бизнес составляет 10 процентов всего ВВП, удивительно, что за развитие этого направления взялись только сегодня.



Например, в США туризм приносит в казну 504 млрд долларов, в Китае — почти 300. В России путешественники оставляют только 16 млрд долларов.



Выступление председателя комитета по туризму Андрея Мушкарёва было больше похоже не на презентацию новой программы, а на объявление доктрины. Это больше военный термин, но здесь он уместен, потому что за все предыдущие годы битва за туристов безнадежно проиграна. Сражаться есть за что.



Андрей Мушкарёв, председатель комитета по развитию туризма Петербурга: «По экспертной оценке, общий мультипликативный эффект от туризма в Санкт-Петербурге составляет порядка 250 млрд рублей. В дальнейшем прогнозируется только рост этого значения. Если сейчас доля туризма в ВРП Санкт-Петербурга составляет около 1 процента, то к 2020 году предполагается ее рост до 6 процентов».



Цифра в 250 миллиардов рублей — это практически половина городского бюджета. Чтобы их получить, в ближайшие пять лет в Петербурге появятся плавучие гостиницы. При такой обширной акватории до сих пор нет ни одной. В разы должен увеличиться поток бизнес-туристов. Они приносят прибыль в шесть раз больше обычных.



Еще одно направление — медицинский туризм. При таких солидных высокотехнологичных центрах Петербурга сегодня он на нуле. Например, маленький Таиланд ради этого посещают 3 миллиона человек в год.



Коньком презентационной программы стало развитие круизного туристического бизнеса. Сегодня он, скорее, жив, чем мертв, но при таком географическом положении города 300 тысяч туристов явно недостаточно. При том что Петербург уже три года считается в Европе лучшим круизным направлением.



Учитывая, что туриндустрия прямо или косвенно затрагивает еще 53 отрасли, новая пятилетняя программа комитета по туризму поставит задачи практически перед всей администрацией города: медицина, логистика, транспорт, безопасность. Работы хватит всем: ведь бюджет хочет получить 250 миллиардов рублей. Это при том что вложить в реализацию программы необходимо всего 4 с половиной миллиарда.