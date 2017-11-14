В соцсетях обсуждают поступок омских врачей, нарушивших ПДД ради спасения пациентки

Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Омске отреагировали на скандальный видеоролик, который появился в Интернете.

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Омск

На записи автомобильного регистратора видно, как неотложка переезжает железнодорожные пути на красный сигнал семафора. Видно, что шлагбаум закрыт, звучит предупредительный сигнал.



Ситуация неоднозначная. Известно, что в салоне находилась 20-летняя пациентка, которой необходима была срочная операция. Пользователи спорят: это нарушение правил во имя спасения жизни или неоправданный риск для других участников движения? Ведь в это время мог проследовать и пассажирский состав. Главврач подстанции скорой помощи уже прокомментировал действия водителя.



Максим Стуканов, главврач станции скорой помощи: «При проезде переезда бригада согласовала с железнодорожными рабочими возможность проехать безопасно, связались по рации с машинистом, он не двигался тогда. Нам дали добро, мы проехали».



Что касается пациентки, ее своевременно доставили в стационар, где оказали всю необходимую помощь.