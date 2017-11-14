Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    В Казани из-за правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город. ГИБДД, грузовики, Казань, курьезы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани из-за правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город

    В Казани из-за правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город

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    В Казани <nobr>из-за</nobr> правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город

    В Казани из-за правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город

    В Казани <nobr>из-за</nobr> правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город

      На трассе на въезде в Казань уже две недели стоит 38-тонный автокран, перекрыв одну из полос и создавая пробки.

      Спецтехнику остановили инспекторы на посту ДПС. Они заподозрили, что вес машины превышает допустимый на этом участке дороги. При осмотре выяснили, что еще и рулевое управление неисправно. Водителю на основании ПДД запретили дальнейшее движение. В этом случае машину необходимо эвакуировать, но сделать это практически невозможно: техника слишком большая.

      Шофер уже давно дома, а хозяин автомобиля — предприниматель Андрей Звягинцев — стал заложником правовой коллизии. Обязанности по перемещению техники возложили на владельца, но он заниматься этим принципиально отказался и направил иск в суд.

      Все эти две недели владелец автокрана живет в его кабине прямо на дороге и изучает инструкцию по эксплуатации машины, пытаясь понять, какие документы в итоге нужно ему предъявить, чтобы сдвинуть 38-тонную громадину с места. Очевидно, что подходящего эвакуатора не существует и другие стандартные методы не работают.

      Недавно на месте побывали специалисты Ростехнадзора, начальник районного ГИБДД и независимые эксперты. Но пока их совместные усилия выхода из правовой коллизии не обозначили. Неисправность, отраженную в протоколе, надо устранить, а как это сделать прямо на дороге, непонятно.

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