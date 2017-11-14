В Казани из-за правовой коллизии автокран третью неделю блокирует въезд в город

На трассе на въезде в Казань уже две недели стоит 38-тонный автокран, перекрыв одну из полос и создавая пробки.

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Спецтехнику остановили инспекторы на посту ДПС. Они заподозрили, что вес машины превышает допустимый на этом участке дороги. При осмотре выяснили, что еще и рулевое управление неисправно. Водителю на основании ПДД запретили дальнейшее движение. В этом случае машину необходимо эвакуировать, но сделать это практически невозможно: техника слишком большая.



Шофер уже давно дома, а хозяин автомобиля — предприниматель Андрей Звягинцев — стал заложником правовой коллизии. Обязанности по перемещению техники возложили на владельца, но он заниматься этим принципиально отказался и направил иск в суд.



Все эти две недели владелец автокрана живет в его кабине прямо на дороге и изучает инструкцию по эксплуатации машины, пытаясь понять, какие документы в итоге нужно ему предъявить, чтобы сдвинуть 38-тонную громадину с места. Очевидно, что подходящего эвакуатора не существует и другие стандартные методы не работают.



Недавно на месте побывали специалисты Ростехнадзора, начальник районного ГИБДД и независимые эксперты. Но пока их совместные усилия выхода из правовой коллизии не обозначили. Неисправность, отраженную в протоколе, надо устранить, а как это сделать прямо на дороге, непонятно.