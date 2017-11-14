Осенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли

Жители города Киренск устали ждать морозов и обратились за помощью к спасателям. От областного центра населенный пункт отделяет река. И добраться до Большой земли летом можно на лодках, а зимой — по льду.

В межсезонье у жителей Киренска возникают большие трудности. Шаг за шагом по тонкому льду, сквозь туман они добираются до противоположного берега реки. С риском для жизни люди идут на работу, в поликлинику, в магазин за продуктами.



На реке не работает переправа, сотни человек оказались отрезанными от Большой земли. Лед еще до конца не окреп, а местами его вовсе нет, как и на соседней реке Лене. Не так давно там чуть не погибла пенсионерка. Женщина пошла на другой берег и провалилась в холодную воду. Сотрудники МЧС были неподалеку, вытащили женщину.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.