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    Осенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли. Иркутская область, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли

    Осенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли

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    Осенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли

    Осенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли

    Осенняя распутица отрезала сибирский город от Большой земли

      Жители города Киренск устали ждать морозов и обратились за помощью к спасателям. От областного центра населенный пункт отделяет река. И добраться до Большой земли летом можно на лодках, а зимой — по льду.

      В межсезонье у жителей Киренска возникают большие трудности. Шаг за шагом по тонкому льду, сквозь туман они добираются до противоположного берега реки. С риском для жизни люди идут на работу, в поликлинику, в магазин за продуктами.

      На реке не работает переправа, сотни человек оказались отрезанными от Большой земли. Лед еще до конца не окреп, а местами его вовсе нет, как и на соседней реке Лене. Не так давно там чуть не погибла пенсионерка. Женщина пошла на другой берег и провалилась в холодную воду. Сотрудники МЧС были неподалеку, вытащили женщину.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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