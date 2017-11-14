Московские врачи санавиации спасли жизнь упавшему с 7-го этажа мальчику

Родители трехлетнего мальчика, который выпал из окна многоэтажки и чуть не погиб, смогли поблагодарить медиков. Именно они спасли ребенку жизнь. Скорая приехала быстро. Но до ближайшей больницы пришлось бы добираться около часа. Тогда врачи приняли решение госпитализировать мальчика на вертолете и вызвали коллег из Московского авиационного центра.

Разноцветный пластмассовый вертолетик — теперь любимая игрушка трехлетнего Давлета. На таком же, только в тысячу раз больше и с настоящим мотором, его увезли в реанимацию. Не волшебники, правда, а врачи Центра экстренной медицинской помощи.



Сегодня ребенка после операции выписали домой. Несколько месяцев придется носить тугой корсет, чтобы лучше срастались кости. Теперь от шустрого мальчишки родители не отходят ни на шаг. Отец хорошо помнит: в тот роковой день сыну хватило нескольких секунд на то, чтобы забраться на подоконник и шагнуть вниз с седьмого этажа. За его жизнь боролись несколько медицинских бригад.



Кумар Чекиев, отец: «Я побежал, не успел. Один шаг не успел. Сам видел, как летел мой ребенок, как он приземлился. Ужас. Было страшно».



Неотложка приехала быстро, но до ближайшей больницы в лучшем случае — около часа. Медики понимали: промедление смерти подобно. А потому ради ребенка, получившего после падения с 20 метров переломы и ушибы внутренних органов, в небо подняли вертолет санавиации. Отец смог лично поблагодарить бригаду, которая боролась за жизнь маленького пациента.