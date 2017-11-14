Российские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку

На юго-западе Сирии началась переподготовка местных военных, которых призвали из запаса. Учения проходят под контролем российских инструкторов.

Для этого на полигоне рядом с Дамаском создали условия, которые максимально приближены к боевым. Среди занятий — стрельба по мишеням, метание гранат и использование миномета. Кроме того, сирийские военные отрабатывают применение бронетранспортеров и боевых машин пехоты.



Азат Гибатов, российский военный инструктор: «По завершении 15-дневного обучения данные военнослужащие будут направлены в свои штурмовые подразделения на юго-восток страны — для уничтожения оставшихся сил противника, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)».



Солдаты также осваивают элементарные навыки выживания в экстремальных условиях. Среди учебных дисциплин — физподготовка и работа с картами.