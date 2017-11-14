Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Российские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, телефонный терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку

    Российские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку

    комментировать
    Российские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку

    Российские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку

    Российские инструкторы помогают сирийским военным пройти переподготовку

      На юго-западе Сирии началась переподготовка местных военных, которых призвали из запаса. Учения проходят под контролем российских инструкторов.

      Для этого на полигоне рядом с Дамаском создали условия, которые максимально приближены к боевым. Среди занятий — стрельба по мишеням, метание гранат и использование миномета. Кроме того, сирийские военные отрабатывают применение бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

      Азат Гибатов, российский военный инструктор: «По завершении 15-дневного обучения данные военнослужащие будут направлены в свои штурмовые подразделения на юго-восток страны — для уничтожения оставшихся сил противника, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)».

      Солдаты также осваивают элементарные навыки выживания в экстремальных условиях. Среди учебных дисциплин — физподготовка и работа с картами.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru