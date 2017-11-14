Группа «Танцы Минус» сыграет лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

В ночь с субботы на воскресенье группа «Танцы Минус» исполнит самые известные композиции специально для зрителей НТВ. Все песни будут звучать только в живом исполнении.
Эта группа любима музыкальными гурманами разных возрастов. «Танцы Минус» выступают в жанре альтернативного рока и брит-попа. Солист коллектива Вячеслав Петкун известен еще и своими выступлениями в мюзикле Notre-Dame de Paris. Вячеслав вспомнил, что однажды его в перерывах между репетициями уговаривали спеть на одном известном фестивале.
Кроме того, Евгений Маргулис попросил гостя рассказать историю про сломанную гитару. Вячеслав в детстве разломал музыкальный инструмент, потому что ему было интересно, что же там внутри.
Евгений Маргулис, ведущий программы «Квартирник НТВ у Маргулиса»: «Слава при всей своей брутальности, весьма смешливый и очень тонкий (в хорошем смысле), человек! Да и его „Танцы“ в плюсе!»
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» на НТВ и НТВ.Ru в 00:40 в воскресенье, 19 ноября.
Кроме того, Евгений Маргулис попросил гостя рассказать историю про сломанную гитару. Вячеслав в детстве разломал музыкальный инструмент, потому что ему было интересно, что же там внутри.
Евгений Маргулис, ведущий программы «Квартирник НТВ у Маргулиса»: «Слава при всей своей брутальности, весьма смешливый и очень тонкий (в хорошем смысле), человек! Да и его „Танцы“ в плюсе!»
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» на НТВ и НТВ.Ru в 00:40 в воскресенье, 19 ноября.
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