Мертвая женщина с ранами от укусов найдена в подмосковном Королёве

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после смерти женщины от укусов собаки.
Как сообщает Следственный комитет РФ, 12 ноября около одного из домов в Первомайском микрорайоне Королёва было обнаружено тело 75-летней женщины с «обширными ранами, характерными для укусов животных». Отмечается, что от полученных ран женщина скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.
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