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    Мертвая женщина с ранами от укусов найдена в подмосковном Королёве

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    Мертвая женщина с ранами от укусов найдена в подмосковном Королёве

    Мертвая женщина с ранами от укусов найдена в подмосковном Королёве

    Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после смерти женщины от укусов собаки.

    Как сообщает Следственный комитет РФ, 12 ноября около одного из домов в Первомайском микрорайоне Королёва было обнаружено тело 75-летней женщины с «обширными ранами, характерными для укусов животных». Отмечается, что от полученных ран женщина скончалась на месте.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.

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