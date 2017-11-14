Мертвая женщина с ранами от укусов найдена в подмосковном Королёве

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после смерти женщины от укусов собаки.

Как сообщает Следственный комитет РФ, 12 ноября около одного из домов в Первомайском микрорайоне Королёва было обнаружено тело 75-летней женщины с «обширными ранами, характерными для укусов животных». Отмечается, что от полученных ран женщина скончалась на месте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.