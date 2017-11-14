Новая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с сахарным диабетом. Дату — 14 ноября — выбрали не случайно: в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Он получил Нобелевскую премию за открытие инсулина — это гормон, который регулирует содержание сахара в крови. С тех пор прошло уже почти 100 лет, но врачи до сих пор продолжают совершенствовать технологии и стараются сделать жизнь миллионов больных проще.

Сегодня о диабете Ольге Ковиненко напоминает только инсулиновая помпа. Недавно женщина родила здорового ребенка. Ее пример доказывает: диабет редко передается по наследству. Но про собственное детство Ольга вспоминает с неохотой: в школе каждый укол вызывал вопросы и у учителей, и у сверстников.



Ольга Ковиненко: «Ребенок стесняется делать себе укол. Мы должны хотя бы добрым взглядом помогать, выпускать с уроков».



Наталья Зеленкова, врач-эндокринолог: «Для кого-то прокол кожи — это целое испытание, сами тест-полоски — это недешевое удовольствие».



Неинвазивный метод диагностики разрабатывают химики из МГУ. Они в шаге от того, чтобы облегчить жизнь миллионам диабетиков.



Аркадий Карякин, доктор химических наук, профессор МГУ им. Ломоносова: «Инжектируется раствор, реакция проходит, и мы судим по этой реакции о концентрации глюкозы по скорости протекания этой реакции».



Аркадий Карякин проводит этот опыт уже в сотый раз. И результаты неизменно показывают: в выдыхаемом человеком воздухе содержится глюкоза. И ученые из МГУ смогли первыми это доказать. Но главное: количество глюкозы в конденсате такое же, как и в крови.



Химики свои результаты запатентовали и опубликовали в одном из самых престижных научных журналов. Теперь дело за тем, чтобы для проекта найти инвесторов.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Светланы Андреевой.



