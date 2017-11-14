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    Новая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков. болезни, медицина, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков

    Новая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков

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    Новая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков

    Новая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков

    Новая разработка российских ученых облегчит жизнь миллионам диабетиков

      Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с сахарным диабетом. Дату — 14 ноября — выбрали не случайно: в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Он получил Нобелевскую премию за открытие инсулина — это гормон, который регулирует содержание сахара в крови. С тех пор прошло уже почти 100 лет, но врачи до сих пор продолжают совершенствовать технологии и стараются сделать жизнь миллионов больных проще.

      Сегодня о диабете Ольге Ковиненко напоминает только инсулиновая помпа. Недавно женщина родила здорового ребенка. Ее пример доказывает: диабет редко передается по наследству. Но про собственное детство Ольга вспоминает с неохотой: в школе каждый укол вызывал вопросы и у учителей, и у сверстников.

      Ольга Ковиненко: «Ребенок стесняется делать себе укол. Мы должны хотя бы добрым взглядом помогать, выпускать с уроков».

      Наталья Зеленкова, врач-эндокринолог: «Для кого-то прокол кожи — это целое испытание, сами тест-полоски — это недешевое удовольствие».

      Неинвазивный метод диагностики разрабатывают химики из МГУ. Они в шаге от того, чтобы облегчить жизнь миллионам диабетиков.

      Аркадий Карякин, доктор химических наук, профессор МГУ им. Ломоносова: «Инжектируется раствор, реакция проходит, и мы судим по этой реакции о концентрации глюкозы по скорости протекания этой реакции».

      Аркадий Карякин проводит этот опыт уже в сотый раз. И результаты неизменно показывают: в выдыхаемом человеком воздухе содержится глюкоза. И ученые из МГУ смогли первыми это доказать. Но главное: количество глюкозы в конденсате такое же, как и в крови.

      Химики свои результаты запатентовали и опубликовали в одном из самых престижных научных журналов. Теперь дело за тем, чтобы для проекта найти инвесторов.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Светланы Андреевой.

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