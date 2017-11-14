В Москве вручили золотые медали за популяризацию науки

В Москве вручили золотые медали имени Льва Николаева. Их присуждают за выдающийся вклад в просвещение и популяризацию достижений науки и культуры.

В этом году лауреатами стали юрист Анатолий Кучерена, академик РАН Юрий Оганесян, руководитель Пушкинского музея Марина Лошак, телеведущий Андрей Малахов и директор театра кукол имени Образцова Ирина Корчевникова. Награда носит имя физика, культуролога и журналиста Льва Николаева.



Ирина Корчевникова, директор театра кукол имени Образцова: «Он очень высоко поднял планку телевидения. Он на самом деле заставлял людей, которые находились дома и занимались своими бытовыми проблемами, от них оторваться и пересесть на диваны перед телевизором. Он мог разговаривать с каждым из нас».



Лев Николаев был редактором передачи «Очевидное-невероятное», организатором первых телемостов между Советским Союзом и США, а также — ведущим программы «Под знаком Пи». Кроме того, он лауреат международных и отечественных телефестивалей, член Академии российского телевидения и Российской академии естественных наук. Награду, названную его именем, учредило Министерство образования после смерти Николаева в 2011 году.